قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ3238 مستفيداً خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع عيادة الطوارئ 175 مستفيداً، وعيادة الباطنية 374 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 11 مستفيداً، وقسم الجراحة والتضميد 59 مستفيداً، وعيادة المصابين بالأوبئة 296 مريضاً، وعيادة الأطفال 35 طفلاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 963 مريضاً، واستفاد من قسم الأشعة 100 مستفيد، وراجع قسم المختبر 239 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 963 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 13 مستفيداً. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 233 مريضاً، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.