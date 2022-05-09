تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من مايو 2022 من انتزاع 988 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 677 لغماً مضاداً للدبابات، و321 ذخيرة غير متفجرة.وتمكّن فريق «مسام» من نزع 341 لغماً مضاداً للدبابات و163 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة مأرب تم نزع 336 لغماً مضاداً للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة.وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 336891 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.