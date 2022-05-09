أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من منسوبي القوات المسلحة. وأكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الاعتداء الإرهابي لن يزيد مصر إلا عزيمة وقوة على مواجهة الإرهاب واستئصاله.وشدّد باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على التضامن الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.