أقامت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأحد)، حفل معايدة لمنسوبيها بمقر المديرية بالرياض، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وجميع منسوبي المديرية من مدنيين وعسكريين.

ونقل الفريق العمرو تهاني وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لمنسوبي الدفاع المدني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، ودعا الفريق العمرو في الختام الله - عزَّ وجلَّ- أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات وهم في صحة وسلامة دائمة، وأن يحفظ الله بلادنا وقادتنا ورجال أمننا، وأن يرحم شهداء الواجب، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وسائر بلاد المسلمين.