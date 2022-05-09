هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

كما أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقية مماثلة، عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين.

وسأل ملك مملكة البحرين، وولي عهده، المولى القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخراً وسنداً للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم والتطور في ظل قيادته الحكيمة.