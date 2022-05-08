أصدرت السفارة السعودية في المغرب بيانا بشأن الفيديو المتداول لمواطن سعودي تائه في المغرب.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها في تويتر: إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية، تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما بإذن الله.