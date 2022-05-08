شهد اليوم الأول من المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، توقيع 30 اتفاقية ومذكرة تعاون، بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.

وتضمّنت أبرز مذكرات التعاون لليوم الأول؛ توقيع جامعة بيشه 5 اتفاقيات مع عدد من الجامعات من بينها جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الباحة، إضافة للتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، كما وقعت جامعة حائل مذكرة تعاون مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، ومذكرة تفاهم أخرى مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى جانب توقيع الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع شركة تطوير تقنيات التعليم.

وفي سياق متصل وقّعت مدرسة رايغايت غرامر البريطانية مذكرة لإنشاء عدد من المدارس البريطانية في المملكة، كما شهد المعرض توقيع اتفاقية خدمات بين شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» وشركة SaveFast؛ بهدف تعزيز فرص المشاركة في تقديم التعليم والاستثمار فيه.

ويأتي توقيع الاتفاقيات بهدف تبادل الخبرات وعكس رغبة الجامعات في تعزيز التطوير والتنافسية العالمية، وامتداداً لجهود وزارة التعليم في تعزيز العلاقة مع المنظمات المحلية والدولية والإقليمية المتعددة ذات العلاقة بالتعليم؛ سعياً لتطوير القطاع في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء الإنسان، والمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته.