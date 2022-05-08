رفع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الفحوصات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقدماً الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظا للطائف.

وقال خلال استقباله المسؤولين والمشايخ والأعيان وجمعا كبيرا من أهالي محافظة الطائف «إن الوطن غال ونحن مؤتمنون عليه وسنقدم كل ما بوسعنا لما فيه رفعة الطائف ومواطنيها وتطويرها. وسأعمل معكم جميعا في التطوير والتنمية وأن تكون الطائف وجهة ومقصدا سياحيا للعالم وتحقيق التنمية للمحافظة، وأنتم خير عون لي في مهمتي»، مضيفا: «أتمنى أن تكونوا معي لما يخدم الطائف وأنتم المعين لي بعد الله».

وهنأ وكيل محافظ الطائف ناصر بن حمود السبيعي الأمير سعود بن نهار آل سعود على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظا للطائف، مشيرا إلى أن أبناء الطائف يرحبون به ويتطلعون إلى تقدم وازدهار المحافظة التي تمتلك الكثير من المقومات السياحية.