كشف شيخ قبيلة بني حسن في منطقة الباحة مبارك بن منسي بن عصيدان لـ «عكاظ» أن الشاب السعودي المتداولة صورته عبر مقطع فيديو وثقه ناشطون مغاربة ينتسب لقرية الصغرة، التابعة لقبيلة بني حسن، مؤكداً أنه يعاني متاعب صحية ونفسية، وأن أخبار الشاب انقطعت منذ عام كونه غادر إلى المملكة المغربية، وأضاع أوراقه الثبوتية، لافتاً إلى أن أسرته تواصلت مع عدد من المعارف السعوديين إثر نشر مقطع الفيديو، وتم الوصول إليه، ونقله لمنزل أحد المواطنين السعوديين.

فيما أوضح عريفة قرية الصغرة محمد أحمد أبو ستة أن عدداً من قرابة الشاب وصلوا إليه ونقلوه معهم، وغداً سيتم التواصل مع السفارة، مضيفاً أن سفره كان بعلم أسرته، التي بادرت بالتواصل فور وصول المقطع.