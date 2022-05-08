كشف المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي بأن الأحياء العشوائية في جدة تبلغ 64 حياً عشوائياً تستهدف الأمانة إزالة 34 حياً عشوائياً منها. وأكد في تصريح للإخبارية أنه تم إزالة 22 حياً عشوائياً في الفترة الماضية، فيما تم البدء في إزالة 12 حياً عشوائياً بعد توقف أعمال الإزالة في شهر رمضان.

وأوضح المتحدث أن الأحياء المستهدفة في عملية الإزالة الحالية هي أحياء «بني مالك»، و«الورود»، حيث تم البدء بالإشعار بالإخلاء قبل فصل الخدمات عن المنازل بتاريخ 21 مايو 2022 تمهيداً لمباشرة أعمال الإزالة في 28 مايو 2022. وأشار إلى أن أحياء «بني مالك» و«الورود» سيتم إزالتها بالكامل.