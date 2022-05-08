أعفت لوحة المثل الشعبي «العنز تسرح والتيس قاعد في البيت» رئيس بلدية ضباء عبدالله بن عبدالرحيم الغبان من منصبه، وتقرر تكليف المهندس عبدالرحمن فهد العنزي بديلا عنه في الموقع.وكانت بلدية ضباء نصبت لوحات شعبية عدة في واجهة الكورنيش البحري الشمالي، منها اللوحة المثيرة للجدل والغضب التي آثارت حفيظة المتنزهين والأهالي، ما دفع البلدية إلى تصحيح خطأها لتقول في عبر موقعها الرسمي المعتمد: «إن المثل الذي ورد في إحدى زوايا «ضباء موج وزهور» جاء في سياق تخصيص مواقع للأمثال الشعبية، وإن المثل الشعبي عن التيس والعنز جاء في سياق 250 مثلا شعبيا من كافة المناطق وتم سحب اللوحة».وكان المثل الشعبي «غير المستساغ»، طبقا لوصف البلدية، آثار ردود أفعال غاضبة في منصات التواصل الاجتماعي واستهجان زوار الكورنيش الشمالي في مهرجان بلدية ضباء احتفالاً بقدوم عيد الفطر.يشار إلى أن رئيس بلدية ضباء الجديد عبدالرحمن العنزي رأس بلدية قرية أم شواق منذ أعوام عدة.