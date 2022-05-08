استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، محافظ الطائف المُعين حديثاً الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ الطائف بالثقة الملكية، سائلاً الله التوفيق في مهام عمله، مؤكداً ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضائها، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم. من جهته، عبّر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه الذي سيكون له دوره في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.