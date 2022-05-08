أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 339 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 112 حالة ووفاة 4 حالات «رحمهم الله».

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 755415 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 55 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 742563 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9103 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.