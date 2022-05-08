في مايو 2022، عاد موسم جدة إلى عروس البحر الأحمر مختلفاً عن بقية المواسم التي شهدتها المحافظة الساحلية المدهشة، حراك فني وثقافي وفكري وترفيهي وعروض مسرحية وسباق للسيارات والسيرك والحفلات الموسيقية، من هنا انطلق المهرجان في أول أيام العيد فأضحى فرح الرواد فرحين، العيد والموسم. ويمتد المهرجان إلى نحو 60 يوماً من الألق والإبداع في 9 مناطق ترفيهية يحيط بها أكثر من 14 مطعما ومقهى. وامتد تنوع الفعاليات إلى التجارب الفاعلية من خلال 70 تجربة تخاطب الفئات العمرية كافة. ومنح المنظمون عشاق البحر فرصة نادرة للعروض البحرية واستعراضات اليخوت وقيادة القوارب. أما منطقة «جدة جنغل» فتستقبل زوار موسم جدة الثلاثاء القادم 10 مايو بالعديد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيوانات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 ألف متر مربع.وتحتوي على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ150 عاماً، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر مربع.