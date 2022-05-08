يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال هذه الأيام مغادرة الزوار والمعتمرين وسط منظومة متكاملة من الخدمات، ويبلغ عدد الرحلات الدولية والمحلية المغادرة نحو ٨٠ رحلة يومية وفق الجدول الزمني للرحلات.وشهدت مدينة المصطفى خلال رمضان المبارك توافد عدد كبير من الزوار من خارج وداخل المملكة، وارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق المركزية وبلغت نحو ١٠٠٪؜ خلال العشرة الأواخر من رمضان.فيما بدأت معظم الفنادق، التي أغلقت بسبب جائحة كورونا العودة بعد حزمة من الإجراءات والتسهيلات، العمل والعودة بكامل طاقتها التشغيلية من قبل وزارة السياحة والجهات المعنية، وينتظر اكتمال فتح جميع الفنادق قبل دخول موسم الحج.