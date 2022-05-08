أتاحت الهيئة العامة للإحصاء تقنية حديثة سيتم استخدامها في تعداد السعودية 2022، وهو العد الذاتي الذي من خلاله يستطيع رب الأسرة استيفاء استمارة التعداد إلكترونياً في الوقت والمكان الذي يناسبه.وتم تحديد ليلة غد (الإثنين)، لتكون ليلة الإسناد، مع استخدام 3 طرق للتعداد؛ منها العد الذاتي، ومحطات التقنية في الأسواق العامة من خلال استخدام أجهزة مؤمنة، والطريقة الثالثة هي تعبئة الاستمارة عن طريق الباحث الميداني عند زيارته للوحدة السكنية ولقاء رب الأسرة.وبينت الهيئة، أن هذه التقنية تعد وسيلة حديثة تساعد أرباب الأسر والأفراد على تعبئة بيانات استمارة التعداد عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.وأوضحت أن من مميزات العد الذاتي تعبئة البيانات دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، وتعبئة الاستمارة في أي مكان ووقت خلال المدة المحددة، ويمكن تعبئة جزء من البيانات واستكمال الباقي لاحقاً وتوفّر عدة لغات لغير الناطقين باللغة العربية. وأشارت إلى أن خطوات المشاركة في العد الذاتي تتمثل في زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022 والنقر على أيقونة العد الذاتي، وتسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحّد أو بوابة الهيئة العامة للإحصاء وتعبئة استمارة التعداد واعتماد استمارة التعداد خلال الفترة المحددة من 10 مايو حتى 25 من الشهر نفسه.يذكر أن آخر تعداد أجري في السعودية كان في 2010م.