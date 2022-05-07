أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم (السبت) أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن».

وأضاف السيسي: «أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب».

وتابع: «أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها».

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وقال عبدالحافظ: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة خمسة أفراد».