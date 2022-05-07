يعود اليوم (الأحد) طلاب وطالبات التعليم العام بمراحله الثلاث في مناطق ومحافظات السعودية لمقاعد الدراسة لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثالث، الذي يعد آخر الفصول الدراسية للعام الدراسي الحالي 1443هـ، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، التي امتدت لمدة 16 يوماً.وبدأت وزارة التعليم اعتباراً من اليوم في استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ في المدارس الحكومية، وذلك عبر حسابات أولياء الأمور في نظام «نور» الإلكتروني. ويشمل التسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن التي لا يجرى فيها مفاضلة.وسيستمر التسجيل حتى انتهاء الموعد الرسمي في السابع عشر من ربيع الأول 1444هـ أو تسديد الشواغر، وذلك لمن أكمل ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى، و11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.يذكر أن الوزارة بدأت إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية اعتباراً من يوم السادس عشر من رمضان المبارك الماضي.