كشفت لـ«عكاظ» المديرية العامة للجوازات أنه تم فتح جميع مسارات الدخول بمنفذ الحديثة الحدودي الذي يربط السعودية والأردن، بمتابعة مباشرة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وبتوجيهات مدير عام الجوازات في السعودية الفريق سليمان اليحيى.

ورصدت «عكاظ» منذ عصر (الجمعة) ازدحاما كبيرا للمركبات للقادمين إلى السعودية، إذ أوضح عدد من المسافرين أن الازدحام متوقع خلال إجازة عيد الفطر خصوصا مع قرب انتهاء الإجازة.

وأوضح مصدر لـ«عكاظ» أن جوازات منفذ الحديثة على أعلى جاهزية، وجميع المسارات جاهزة لاستقبال القادمين والمغادرين، كما تمت تهيئة الصالات بشكل كامل، وتم تفعيل خطط المنافذ، وفتح مسارات عكسية بجوازات المنفذ، بهدف زيادة عدد المسارات وتسهيل وسرعة إنجاز الإجراءات.