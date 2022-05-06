أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية والمحافظات الشمالية لمنطقة الرياض.

وأفاد المركز بأن الحالة الغبارية ستتسبب بانعدام أو شبه انعدام للرؤية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على العاصمة الرياض في الساعات القادمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.