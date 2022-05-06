توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.