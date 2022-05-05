لاحظت سفارة المملكة لدى جمهورية جورجيا تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي، لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف من قبل أطفال بداعي التسول.

وتجنياً للوقوع في مثل هذه الحالات، نبهت السفارة المواطنين القادمين إلى جورجيا، بتجنب الخروج بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، الابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300) أو عبر البريد الإلكتروني goemb@mofa.gov.sa.