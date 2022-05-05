وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أول أيام العيد 470 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 2820 فرداً. فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 226 شخصا خلال الفترة من 13 حتى 19 أبريل 2022، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 11 مريضا، وقسم الطوارئ 13 مستفيدا، وعيادة الباطنية 78 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ113 مريضا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 58 مريضا، كما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وتأتي المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.