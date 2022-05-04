شددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على المسافرين بضرورة التحقق من توفر المتطلبات اللازمة والإجراءات المعتمدة لمغادرة السعوديين ومرافقيهم من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين.

وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة للبالغين يُسمح بسفر من تلقى الجرعات الثلاث من لقاح كورونا، ومن لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

وبالنسبة للأشخاص الأقل من 16 عاماً، ينبغي تلقي جرعتين من لقاح «كوفيد 19».

أما الأقل من 12 عاماً، فيُشترط وجود تأمين ضد «كوفيد 19» بغض النظر عن حالة التحصين.

وفي ما يتعلق بالعمالة المنزلية، يجب ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات).