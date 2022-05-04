صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (760) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(45) طناً و(624) كيلوغراماً من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهماً، منهم (41) مواطناً و(20) مخالفاً لنظام أمن الحدود، (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.