أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات ارتكاب مخالفة التفحيط.

وتنص (المادة التاسعة والستون) من نظام المرور، أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي: في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر يوما، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه).

وفي المرة الثانية حجز المركبة لمدة (شهر)، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، بينما في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة و سجنه.

وأشارت إلى ملاحظة، أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.