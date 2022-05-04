واصلت السعودية فرد أشرعة الخير والإنسانية على الشعوب المتضررة في عدد من البلدان وإغاثة المحتاجين وتقديم العون الغذائي والطبي والخدماتي لهم، إذ نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع تباشير العيد مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية وجرى في محافظة حجة ضخ 3.742.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، و696.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتوزيع 365 حقيبة للنظافة الشخصية، و365 وعاء لنقل المياه، وتنفيذ 113 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 29621 فرداً. وفي محافظة حرض قدمت العيادات الطبية التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ 186 مستفيداً خلال المدة من 13 حتى 19 أبريل 2022م.واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 14 مريضاً، وعيادة الطوارئ 50 مستفيداً، وعيادة الباطنية 18 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ 93 مستفيداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان اثنان، وقسم التوعية والتثقيف 6 أشخاص.وفي الصومال وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أول أيام العيد 4000 سلة غذائية في مدينة بربرة، استفاد منها 24000 فرد.كما وزع المركز 305 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في قريتي جناح وكابقة التابعة لمحافظة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 1830 فردًا.