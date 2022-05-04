نوه رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، بالدور الذي تقوم به الصحافة العربية في الدفاع عن القضايا العربية، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده الصحافة العربية وسعيها الدؤوب لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاحتفاظ بمكانتها ودورها في تشكيل وعي الجمهور.وقال العسومي في بيان، أمس (الثلاثاء)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الـ3 من مايو من كل عام: «إن الصحافة الحرة والمستقلة والمهنية باتت أحد المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء وتقدم المجتمعات وتحقيق تنميتها الشاملة على كافة المستويات، فضلاً عن الدور التنويري والإرشادي الذي تقوم به، خصوصاً في أوقات الأزمات».