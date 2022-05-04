تخطط الحكومة التركية لإعادة نحو مليون لاجئ إلى سورية. وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أن حكومته بصدد إعداد مشروع جديد يضمن العودة الطوعية لمليون سوري بدعم مؤسسات المجتمع المدني في تركيا والعالم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أمس (الثلاثاء). واعتبر أن هذا المشروع سيوفر كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم في 13 منطقة في الشمال السوري مثل أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض. وأفصح عن عودة نحو 500 ألف سوري إلى مناطق آمنة شمال البلاد منذ 2016.ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستضيف تركيا حوالى 3.6 مليون لاجئ سوري مسجلين، و320.000 من جنسيات أخرى.ورجح مراقبون أن تكون قضية اللاجئين السوريين ملفاً ساخناً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في صيف عام 2023 خصوصاً أن الأحزاب المعارضة تحاول منذ الآن إرضاء الناخبين الذين يطالبون بترحيل اللاجئين إلى بلدهم بهدف كسب أصواتهم في تلك الانتخابات، وهو أمر يبدو أن الحزب الحاكم يحاول فعله أيضاً لإرضاء أنصاره كذلك.