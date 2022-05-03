كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن عدد المركبات التي عبرت الجسر اليوم (الثلاثاء) من الساعة ٠٧:٠٠ ص إلى ٠٧:٠٠ م بلغ (١٦,٧٩٦) مركبة، بمعدل (١,٤٠٠) مركبة في الساعة.

هذا ورصدت «عكاظ»، منذ عصر اليوم على جسر الملك فهد، ازدحاما كبيرا للمركبات المتجهة لمملكة البحرين، ووفقاً لاستطلاعات «عكاظ»، أوضح عدد من المسافرين أن الزحام متوقع خلال إجازة عيد الفطر خاصة بعد عودة السماح بالتنقل بالهوية الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد ذكرت قبل 3 أيام أن الجسر يعمل بكامل طاقته القصوى ممثلا بجميع قطاعاته وإداراته وأقسامه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعة أن تشهد الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر حركة كثيفة في أعداد المسافرين والمركبات العابرة للجسر في الاتجاهين.

ويستقبل الجسر المسافرين عبر جميع مساراته بما فيها المسار الخاص بذوي الإعاقة، وتشغيل جميع الكبائن البالغ عددها (146) كبينة للجوازات والجمارك في الجانبين السعودي والبحريني، والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى خدماته التي يقدمها على مدار الساعة.

فيما تعمل فرق الصيانة والنظافة وغرف متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بالجسر بكامل طاقاتهم، حرصاً على تقديم الخدمات وتسهيلا على المسافرين والمستفيدين، وشارك جسر الملك فهد المسافرين احتفالاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك بتوزيع الهدايا على العابرين.