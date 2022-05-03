شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة «الصالة الشمالية»، اليوم (الثلاثاء)، تكدس وافتراش عدد كبير من المسافرين داخل وخارج الصالة.

وأبان مصدر لـ «عكاظ»، أنه تمت مطالبة إدارة المطار من قبل شركات طيران في الصالة الشمالية بفتح «مدينة الحجاج» لتخفيف الازدحام، إلا أنه قوبل طلبهم بالرفض.

ووفقاً للمصدر، هناك مسافرون متواجدون في صالة المطار منذ مساء أمس (الاثنين)؛ نتيجة لتأخر رحلاتهم، ما أدى إلى افتراشهم صالة المطار.

وتواصلت «عكاظ» مع متحدثي هيئة الطيران المدني وشركة الخدمات الأرضية لمعرفة أسباب ما يحدث في الصالة الشمالية، إلا أنه لم يتم التجاوب حتى لحظة كتابة الخبر.