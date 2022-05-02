نقل وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن نجاح موسم العمرة يأتي بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، حيث تمكن المعتمرون والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن.