أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الديوان الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف.

وعقب الصلاة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، وحضر الاستقبال، كل من الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، والأمير سلطان بن خالد الفيصل، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول، والأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير سعود بن تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن فهد، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير عمر بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن محمد بن مشاري، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن فرحان.