كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لـ«عكاظ»، اللائحة الفنية للمركبات الهيدروجينية التي تلزم بتطبيق متطلبات السلامة التي تحددها المواصفات القياسية، وكذا بيانات المركبات الهيدروجينية المطلوب تضمينها في شهادة المطابقة التي يجب على الموردين والمصنعين الالتزام بها وتطبق اللائحة الفنية الجديدة على المركبات التي تعمل بالهيدرجين وقوداً لحركتها، وتشمل المركبات التي تعمل بالهيدروجين من الفئتين M وN (مركبات لنقل المركبات والبضائع محددة حسب الأوزان وعدد الركاب)، مكونات الهيدروجين المعدة للسيارات من الفئتين M، أنظمة الهيدروجين للمركبات ذات المحركات من الفئتين M وN، بما في ذلك الأشكال الجديدة لتخزين أو استخدام الهيدروجين. وحددت اللائحة متطلبات اعتماد الطراز على نوع المركبات الهيدروجينية ومكوناتها وأنظمتها.وتهدف اللائحة الفنية الجديدة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المركبات التي تعمل بالهيدروجين وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب الالتزام بها قبل وضع وعرض المركبات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.واشترطت اللائحة على المورد تطبيق اللوائح والأنظمة القائمة في المملكة (كنظام المرور) على المنتجات المشمولة في مجال اللائحة وتقديم ما يثبت مطابقة المنتج بإصدار الشهادات المطلوبة حسب الاشتراطات الصادرة من الجهات التشريعية، وتطبيق جميع اللوائح والأنظمة الأخرى التي قد يكون لها تأثير على المنتج (كاللائحة الفنية للمركبات الكهربائية). أما المتطلبات الفنية فتشمل المتطلبات العامة لمكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين.وخزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل ومكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين السائل، ومتطلبات خزانات الهيدروجين المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي).ومكونات الهيدروجين، المصممة لاستخدام الهيدروجين المضغوط (الغازي) إلى جانب المتطلبات العامة لتركيب مكونات الهيدروجين وأنظمة الهيدروجين.في السياق ذاته أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للصهاريج (نقل الغاز البترولي المسال)، وتلزم اللائحة بتطبيق متطلبات السلامة عند تصنيع أو استيراد صهاريج نقل الغاز البترولي المسال، وكتابة البيانات الإيضاحية المطلوبة على الصهريج، منها اسم المورِّد باللغة العربية، وسجله التجاري، ورقم الهيكل الخاص بالمقطورة، أن تُكتب البيانات على الصهريج من الجهة اليمنى واليسرى وفي مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول إليه، وأن تُكتب بطريقة الحفر (الدمغ - النقش) أو الختم أو أي طريقة يصعب طمسها أو إتلافها إلى جانب اسم الجهة المقبولة وشعارها، تاريخ المعاينة، تاريخ انتهاء شهادة التفتيش، ورقم هيكل المقطورة.وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق، وعند الاستيراد أو التصنيع يجب الحصول على شهادة مطابقة اعتماد طراز صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تصحيح أوضاع الصهاريج المستعملة التي دخلت في الخدمة خلال مدة لا تزيد على 1095 يوماً.