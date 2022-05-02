رفد برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة الفرق الطبية في الحرم المكي خلال رمضان بـ55 حقيبة إسعافية مجهزة بكافة المستلزمات الطبية مع تجهيزات التموين الطبي بأجهزة السكر والضغط والتموين الطبي الكافي لتغطية 1000 حالة يومياً، وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى من المعتمرين ومرتادي الحرم المكي.وأبلغ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير أن الأفراد هم الوحدة الأساسية لبناء المجتمعات.من جانبها، أوضحت مدير إدارة التطوع الصحي وبرنامج المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة محاسن شعيب أن الدعم جاء حرصاً من صحة مكة المكرمة على تفعيل دور المجتمع أفراداً ومؤسسات؛ لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات؛ من خلال تشجيع مساهمة المجتمع في دفع عجلة التنمية وفق الرؤية الطموحة 2030، وتعزيزاً لثقافة الوطنية بمفاهيم العطاء والتأثير الإيجابي المترتب على هذا التكافل الاجتماعي.في غضون ذلك، ثمّنت صحة مكة المكرمة دور الشركات والمؤسسات لمساهمتها في دعم الفرق الطبية بالحرم المكي الشريف بحقائب إسعافية وتجهيزها بكافة التموين الطبي المطلوب، ما ساهم في تسهيل وتسريع عمل برنامج سواعد الصحة.