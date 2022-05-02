تعد الخواتم بنوعيها الرجالية والنسائية من الزينة التي يحرص الكثيرون عليها خصوصاً في المناسبات والاحتفالات العامة، وتغنى شعراء العرب بالخواتم، وغنى لها الفنان الراحل طلال مداح «أدري البست خاتم عقيق»، وقبيل العيد ينشط شراء وبيع الخواتم التي تتنوع ما بين الغالية والمتوسطة والرخيصة، إذ يحرص كثيرون من مختلف الأعمار على اقتناء الخواتم.«عكاظ» التقت عبدالغني فارع (85 عاماً) أحد أشهر باعة الخواتم الرجالية، فقال: «أعمل في المهنة منذ أكثر من 65 عاماً، وهي مهنة ورثتها أباً عن جد، وعائلتي كلها تعمل في بيع وتصنيع وتلميع الخواتم الرجالية، وهي مهنة قديمة وتطورت حالياً، وعليها طلب كبير من الزبائن».وعن أنواع الخواتم، قال فارع: «الخواتم الرجالية أصناف وأشكال كثيرة وعديدة، ومن أهمها وأغلاها خاتم العقيق، ونحرص على جودته وتصنيعه وتلميعه وإظهاره بالشكل المناسب للزبون، وهو الأفضل لدينا والأغلى أيضاً، ويصل سعره إلى 3 آلاف ريال، وهو الأكثر طلباً ونبيع منه قبيل المناسبات والأعياد. وهناك الياقوت الهندي والفيروز والمرجان والزمرد والزفير».وعن عادة لبس الخواتم للرجال، يقول فارع: «الخواتم الرجالية زينة وهيبة وجمال، ويُلبس الخاتم في أصبع الخنصر والبنصر سواء باليد اليمنى أو اليسرى». وحول وجود أنواع مستوردة حالياً من الخواتم قد تضر مصانع الخواتم الرجالية، يقول: «لا، المستورد لم يضرنا، نحن نصنع الخاتم ونعرف له، وهذه مهنتنا من عشرات السنين، ولدينا القدرة والمعرفة التامة والخبرة في كشف الغش في المجوهرات».