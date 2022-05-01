بادل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأغنية الراحل طلال مداح «كل عام وأنتم بخير» التي كتب كلماتها منصور الشريف ولحنها محمد المغيص. ولقي الإهداء تفاعل عدد من المتابعين مع هذه الأغنية والتي تزامنت مع حلول أول ليالي عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ.

الجدير بالذكر أن هذا الإهداء الغنائي يعد الثالث بعد أن أهدى متابعيه أغنية «ياليلة العيد آنستينا» لكوكب الشرق أم كلثوم وقبلها أهدى أغنية «كانوا صغار وعمري طري» لجارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز.