أعدت أمانة عسير خطة تشغيلية لنظافة الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة، وتهيئة الحدائق، والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي أبها وزوارها طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة المهندس محمد سبران أن الخطة توزعت ما بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل: الحدائق، والمنتزهات العامة، والميادين، والشوارع الرئيسة، من خلال نشر فرق العمل والدوريات التي تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة العامة. وقال: سيتم تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية، والحدائق، والميادين بالقوى العاملة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من خلال زيادة عدد ساعات العمل، ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة، وتعزيز عدد الحاويات بمختلف الأحجام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحدائق والتشجير المهندس فيصل أبو ثامرة، أنه تمت زراعة 11 ألف م2 من الإنجيلة، وتهذيب 678.070 م2 من المسطحات الخضراء للارتقاء بجودة الحدائق، إضافة إلى زراعة 3390 شجرة من الأشجار المتنوعة، وأكثر من 330 ألف من الزهور الموسمية، بحدائق وميادين وشوارع أبها؛ وذلك استعداداً لاستقبال الزوار، فيما تم تهذيب 2441 شجرة، وتكريب نحو 1000 نخلة، وصيانة شبكات الري، وجاءت تلك الجهود لتساهم في تعزيز أنسنة المدن وخدمة ساكنيها وزوارها.

وكانت أمانة عسير، قد كثفت جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة الرجالية، ومراكز التزيين النسائي؛ بهدف التأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والبلدية، نظراً للإقبال الذي تشهده تلك المنشآت تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدة تكثيف إجراءاتها التفتيشية على هذه المنشآت؛ للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والبلدية.

وبينت أن هدف الجولات الرقابية أيضاً هو التأكيد على التزام هذه المنشآت باشتراطات الصحة العامة بما يخدم المستهلكين، ويحقق السلامة العامة للجميع، فيما تم ضبط 252 مخالفة تم تسجيلها بعد أكثر من 1323 جولة رقابية، مشددة على أنها ستطبق أقصى العقوبات بحق المخالفين.

وتؤكد الأمانة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة البلدية والتقيد بالتعليمات واللوائح البلدية وضبط الملاحظات والمخالفات الصحية، فيما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر رقم البلاغات الموحد 940.