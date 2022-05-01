وزعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 50 ألف نسخة من القرآن الكريم على قاصدي وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة السالمي أن الإدارة تقوم بعدة مهام من أهمها إزالة جميع الملاحظات، ومن ذلك سحب المصاحف من غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وسحب الأغراض التي يضعها الزوار في الدواليب، وكل ذلك بصورة يومية وباهتمام بالغ من موظفي الإدارة.

وأضاف السالمي أن عدد المصاحف التي سحبت من الدواليب الموجودة داخل المسجد الحرام منذ مطلع الشهر وحتى اليوم التاسع والعشرين بلغ أكثر من 100 ألف مصحف من غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبعض هذه النسخ أيضا فُقدت بعض الصفحات منها، مؤكداً أن جميع المصاحف الموجودة داخل المسجد الحرام والبالغ عددها 150.000 نسخة جميعها معتمدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتختم كل نسخة بختم خاص للتوضيح بأن النسخة وقف للمسجد الحرام ولا يجوز إخراجها منه.