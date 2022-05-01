أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود للفترة 21/‏ 4/‏ 2022 حتى 27/‏ 4/‏ 2022م، عن ضبط (12034) مخالفاً، منهم (7516) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3002) مخالف لنظام أمن الحدود، و(1516) مخالفاً لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود (199) شخصاً، (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(35%) إثيوبيو الجنسية، و(18%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (39) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية، كما ضبطت الحملات الميدانية (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87635) وافداً مخالفاً، منهم (83760) رجلاً، و(3875) امرأة كما تمت إحالة (76752) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2512) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11623) مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.