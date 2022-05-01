أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن دخيل لـ«عكاظ» أن الوزارة تابعت المقطع المتداول لقيام شخص بالإساءة لحيوان باستخدام الألعاب النارية، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت «عكاظ» نشرت في وقت سابق، (السبت)، مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بالإساءة لحيوان (كلب) بحرقه باستخدام الألعاب النارية، ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة التوصل لهذا الشخص وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.