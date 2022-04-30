أصدرت أمانة منطقة تبوك بياناً توضيحياً بعد تداول مقطع لمراقبي الأمانة خلال مشادة كلامية مع بعض الباعة من الشباب أثناء بيعهم على أحد الأرصفة، جاء فيه: «إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجولة الرقابية التي قام بها المختصون بأمانة منطقة تبوك على أحد مواقع الباعة الجائلين، تود الأمانة أن توضح بأن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعـداد الوجبات الغذائية، حيث قامت الأمانة بمهامها الرقابية اللازمة والتعامـل مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة. كما تؤكد الأمانة حـرصـهـا واهتمامها بالـبـاعـة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم».