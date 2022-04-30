كرّم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال نماذج لمبادرات مجتمعية تمت إقامتها في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، وذلك خلال اللقاء الرمضاني الخامس الذي التقى فيه بمشايخ القبائل في عسير، بالصالة الملكية بالخالدية في أبها، ضمن اللقاءات الرمضانية التي تهدف إلى تكريم المميزين. ونوّه أمير منطقة عسير بأهمية دور المشايخ في الأعمال التطوعية، والمبادرات ومد جسور التعاون مع المجتمع المحلي، وتسهيل أعمالهم، وإصلاح ذات البين. وقد تضمّنت مجالات التكريم 6 فروع:

1- أئمة وجوامع:

تميز عدد من الجوامع خلال شهر رمضان بعدد من الأنشطة بمشاركة المشايخ والأعيان والتي أسهمت في تعزيز ترابط المجتمع وقيام المسجد بدوره المأمول، وتم تكريم كل من:

جامع البشري بمدينة أبها

جامع علي بن سليمان بتنومة

جامع التركي بخميس مشيط

2- الترابط المجتمعي:

برامج وأنشطة جمعت الأهالي وأسهمت في تآلفهم واستثمار أوقاتهم بالشكل الأمثل، وتم تكريم:

- مبادرة قناديل أبهاوية (نادي أبها الرياضي).

- مبادرة ليالي القحمة الرمضانية.

3- التطوع الخيري:

من أعمال البر في شهر الخير التي تميزت بفكرتها وتنفيذها وتمويلها، وتم تكريم:

- مبادرة إحسان الخيرية التي نظمتها الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة.

- مبادرة متطوعي الأمواه التي تهدف إلى المساهمة في إفطار الصائمين، ونشر ثقافة التطوع في المحافظة.

- مبادرة معسكر الفرق التطوعية بنادي ضمك.

4- الأسواق الرمضانية:

التي تجاوزت مفهوم البيع والشراء لإضفاء قيم أخرى من الترابط والتكافل والأنشطة الفاعلة، وتم تكريم:

- مبادرة السوق الرمضاني في محافظة بيشة.

- مبادرة سوق الأسر المنتجة بمركز الحبيل.

5- البطولات الرياضية:

والتي كان لها حضور وتألق واستقطاب جماهيري كبير كشف قدرات تنظيمية مميزة.

- مبادرة بطولة مركز قنا

- مبادرة بطولة قرى مليحة

6- التوعية الصحية:

استثمار خصوصية الشهر الفضيل لبث التوعية الصحية للمرضى من أفضل الأعمال أثراً وأكثرها قبولًا، وتم تكريم:

- مبادرة التوعية الصحية بمستشفى النماص.

فيما تم تكريم عدد من النواب لأعمال مجتمعية ما بين خدمة لأفراد قبيلتهم، والمساهمة في إلقاء القبض على مطلوب أمني.