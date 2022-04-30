استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام صباح اليوم (السبت) رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية. بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني اجتماعاً رحب في بدايته برئيس الوزراء في المملكة، فيما عبر محمد شهباز شريف عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية بلاول بهوتو زرداري، وزير الدفاع السيد خواجه محمد آصف، وزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل، وزيرة الإعلام مريم أور نكزيب، نائب وزير الخارجية سهيل محمود، السفير لدى المملكة أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.