وصل عدد المصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، نحو 19 مليون مصلٍ.

وبيَّن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودي أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح 18.911.278 من المصلين، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتي التراويح والتهجد.

وأفاد أنه جرى توزيع المصلين طيلة أيام الشهر الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).

وأكد أن التوسعة تستقبل في الساعة ما يزيد على نصف مليون مصل، بواقع 250 ألفا داخل التوسعة، وأكثر من 250 ألفا في الساحات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.