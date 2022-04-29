اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة مساء اليوم، مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، و وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، و رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب التركي وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية السيد بنعلي يلدريم و وزير العدل السيد بكير بوزداغ و وزير المالية والخزانة السيد نور الدين نباتي و وزير السياحة والثقافة السيد محمد نوري أرصوي و وزير الداخلية السيد سليمان صويلو و وزير الدفاع السيد خلوصي أكار و وزير الصحة السيد فخر الدين كوجا و وزير التجارة السيد محمد موش والنائب من حزب العدالة والتنمية السيد خليل أوزجان ومن حزب الحركة الشعبية السيد يشار يلدريم والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي ورئيس الشؤون الإدارية السيد متين كير اتلي ورئيس الاستخبارات السيد هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال السيد فخر الدين ألطون ومدير المكتب الخاص للرئيس السيد حسن دوغان والمستشار الأول السيد إبراهيم كالن.