أكد رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عبدالله بن بيه، أن أخذ لقاح كورونا المستجد (كوفيد - 19) عبر الحقن (الإبر) في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحته ولا ينقص أجر الصائم إن شاء الله، وأوضح الشيخ ابن بيه أن اللقاح ليس من المفطرات المنصوصة ولا في معناها، وإذا وجد متلقي التطعيم ألمًا أو مشقةً معتبرة بسبب الحقنة فلا بأس أن يفطر وعليه القضاء، ودعا الجميع للتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومات، من خلال الإسراع لأخذ جرعات التطعيم في موعدها المحدد، مع المحافظة على الالتزام التامِّ بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجَّهت بها الجهات الصحية، ولفت إلى أن التهاون في أخذ اللقاح لمن هو مهيَّأٌ لذلك يعرّض صاحبه للإثم؛ نظرًا لأنَّه ربما يتسبب في تعدي ضرر المرض للآخرين مع القدرة على منعه أو تقليل أضراره.