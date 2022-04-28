بدأ صباح اليوم (الخميس) السماح مجددا بالتنقل بالهوية الوطنية بين 4 دول من مجلس التعاون الخليجي هي السعودية والبحرين والإمارات وعمان. وبحسب مصادر «عكاظ»، لم يتم عبور أي من المسافرين من دول الخليج لدولتي الكويت وقطر بالهوية الوطنية.

وكانت «عكاظ» انفردت في فبراير الماضي بخبر عودة التنقل بالهوية الوطنية مجددا بين دول الخليج العربي، وذلك وفقا لتصريح من نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني البحريني الدكتور زكريا أحمد الخاجة لـ«عكاظ»، إذ قال: «إنه في السابق كان هناك تنقل بالهوية الوطنية بدلا من الجواز عبر الجسر وتم إيقاف التنقل بها منذ انتشار جائحة كورونا، وسيعود التنقل بها قريبا إذا تم الاتفاق بين الجانب السعودي والبحريني».

وكانت السعودية ودول الخليج أوقفت السفر الدولي بينها باستخدام الهوية الوطنية مؤقتا في أعقاب تفشي وباء فايروس كورونا ربيع العام 2020، واشترطت جواز السفر لعبور كافة المنافذ. وكان هذا هو الإجراء الأول منذ إعلان بدء تطبيق التنقل بالبطاقة دون جواز السفر قبل أكثر من 16 عاماً.