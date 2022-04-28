اليوم..واحدٌ من الأيام الفاضلةوالروحانيات الفضلىفي شهر أعظم وفضيلاليوم..يفخر الوطن بقيادته وأبنائهلنسطر أروع الدروسفي ميادين حب الوطناليوم..نرى مشاريع التنمية تظهرنرى أمامنا تحسين البيئةنرى تخضير المدن والقرىاليوم..يشاهد المواطن القادم أمامهننطلق من الإرث السعودي العريقلنرى الحاضر والأعين على المستقبلاليوم..نستذكر طموحاً يعانق السماءوهمِّة مثل جبل طويقفي مشوار تنمية مستمراليوم..نتميز بخطط تنمية بدأت تتحققنتوج بإنجازات التاريخ والمستقبلنرى قادماً جميلاً واضح المعالماليوم..نتمتع بالانفتاح على العالمننطلق نحو آفاق جديدةيرى العالم السعودية الجديدةاليوم..نستحضر بعضاً من كلنستحضر العلامة الفارقة في حياتنانستحضر الطموحات والتطلعاتاليوم..نسعد بمشروعاتجزر البحر الأحمرو«نيوم» و«القدية»اليوم..نستشعر قوة الوطن ومتانتهنستشعر سلامة المواطننستشعر استشراف المستقبلاليوم..تصافح السعوديةذكرى بيعة مُخطِّط الرؤيةومهندس النهضة الحديثةاليوم..وكل يوميتربع محمد بن سلمانعرش الذكرى لولاية العهداليوم..نحتفل بالذكرى الخامسةوالوطن يشهد تحولاً تاريخياًفي جودة الحياةاليوم..نسعد بذكرىمن صنع رؤية وطنرائد التحولات وصانع الاستقراراليوم..نتسابق للتهاني بهذه الذكرىتهنئة الوطن بولي عهد حكيمتهنئة للسعودية بإنجازاتهااليوم..نقول: ما أعظمك من شابنقول: ما أعظمكِ من رؤيةنقول: ما أعظمك من وطن