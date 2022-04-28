اليوم..
واحدٌ من الأيام الفاضلة
والروحانيات الفضلى
في شهر أعظم وفضيل
اليوم..
يفخر الوطن بقيادته وأبنائه
لنسطر أروع الدروس
في ميادين حب الوطن
اليوم..
نرى مشاريع التنمية تظهر
نرى أمامنا تحسين البيئة
نرى تخضير المدن والقرى
اليوم..
يشاهد المواطن القادم أمامه
ننطلق من الإرث السعودي العريق
لنرى الحاضر والأعين على المستقبل
اليوم..
نستذكر طموحاً يعانق السماء
وهمِّة مثل جبل طويق
في مشوار تنمية مستمر
اليوم..
نتميز بخطط تنمية بدأت تتحقق
نتوج بإنجازات التاريخ والمستقبل
نرى قادماً جميلاً واضح المعالم
اليوم..
نتمتع بالانفتاح على العالم
ننطلق نحو آفاق جديدة
يرى العالم السعودية الجديدة
اليوم..
نستحضر بعضاً من كل
نستحضر العلامة الفارقة في حياتنا
نستحضر الطموحات والتطلعات
اليوم..
نسعد بمشروعات
جزر البحر الأحمر
و«نيوم» و«القدية»
اليوم..
نستشعر قوة الوطن ومتانته
نستشعر سلامة المواطن
نستشعر استشراف المستقبل
اليوم..
تصافح السعودية
ذكرى بيعة مُخطِّط الرؤية
ومهندس النهضة الحديثة
اليوم..
وكل يوم
يتربع محمد بن سلمان
عرش الذكرى لولاية العهد
اليوم..
نحتفل بالذكرى الخامسة
والوطن يشهد تحولاً تاريخياً
في جودة الحياة
اليوم..
نسعد بذكرى
من صنع رؤية وطن
رائد التحولات وصانع الاستقرار
اليوم..
نتسابق للتهاني بهذه الذكرى
تهنئة الوطن بولي عهد حكيم
تهنئة للسعودية بإنجازاتها
اليوم..
نقول: ما أعظمك من شاب
نقول: ما أعظمكِ من رؤية
نقول: ما أعظمك من وطن
واحدٌ من الأيام الفاضلة
والروحانيات الفضلى
في شهر أعظم وفضيل
اليوم..
يفخر الوطن بقيادته وأبنائه
لنسطر أروع الدروس
في ميادين حب الوطن
اليوم..
نرى مشاريع التنمية تظهر
نرى أمامنا تحسين البيئة
نرى تخضير المدن والقرى
اليوم..
يشاهد المواطن القادم أمامه
ننطلق من الإرث السعودي العريق
لنرى الحاضر والأعين على المستقبل
اليوم..
نستذكر طموحاً يعانق السماء
وهمِّة مثل جبل طويق
في مشوار تنمية مستمر
اليوم..
نتميز بخطط تنمية بدأت تتحقق
نتوج بإنجازات التاريخ والمستقبل
نرى قادماً جميلاً واضح المعالم
اليوم..
نتمتع بالانفتاح على العالم
ننطلق نحو آفاق جديدة
يرى العالم السعودية الجديدة
اليوم..
نستحضر بعضاً من كل
نستحضر العلامة الفارقة في حياتنا
نستحضر الطموحات والتطلعات
اليوم..
نسعد بمشروعات
جزر البحر الأحمر
و«نيوم» و«القدية»
اليوم..
نستشعر قوة الوطن ومتانته
نستشعر سلامة المواطن
نستشعر استشراف المستقبل
اليوم..
تصافح السعودية
ذكرى بيعة مُخطِّط الرؤية
ومهندس النهضة الحديثة
اليوم..
وكل يوم
يتربع محمد بن سلمان
عرش الذكرى لولاية العهد
اليوم..
نحتفل بالذكرى الخامسة
والوطن يشهد تحولاً تاريخياً
في جودة الحياة
اليوم..
نسعد بذكرى
من صنع رؤية وطن
رائد التحولات وصانع الاستقرار
اليوم..
نتسابق للتهاني بهذه الذكرى
تهنئة الوطن بولي عهد حكيم
تهنئة للسعودية بإنجازاتها
اليوم..
نقول: ما أعظمك من شاب
نقول: ما أعظمكِ من رؤية
نقول: ما أعظمك من وطن