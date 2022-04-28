دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، اليوم (الخميس)، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور للأردن، عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة الخيرية الهاشمية بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.

وستوزع الهدية التي تتضمن كميات من التمور على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة انطلاقا من منطقة القسطل جنوب العاصمة الأردنية عمّان.

ورفع السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من خدمات كبيرة للإسلام والمسلمين في كل مكان، ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.